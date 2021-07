Nuovo tour nel 2021 per la PFM, che porta sul palco La buona novella e successi: tutte le date e le informazioni sui biglietti dei concerti.

La PFM è tornata in tour con la musica di Fabrizio De André. Nell’estate 2021 ci sarà spazio per la grande musica firmata e arrangiata dall’indimenticabile cantautore genovese e dal gruppo milanese più famoso al mondo. Il nuovo tour della Premiata Forneria Marconi s’intitola La buona novella e successi PFM, ed è partito il 26 luglio con un grandissimo show per celebrare il 50ennale dello storico album di Faber. Scopriamo insieme tutte le date ancora in calendario.

PFM in tour 2021 per i 50 anni di La buona novella

50 anni fa iniziava il rapporto speciale tra la PFM e Fabrizio De André. Il gruppo milanese, che all’epoca aveva ancora per nome I Quelli, collaborò per la prima volta con Faber nelle musiche proprio di La buona novella, uno degli album più importanti nella carriera del cantautore genovese.

Oggi quello storico lavoro, con gli altri successi della PFM, torna a vivere su un palco grazie al nuovo tour del gruppo, formato da Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Lucio Fabbri, Marco Sfogli, Alessandro Scaglione, Alberto Bravin ed Eugenio Mori.

Il calendario del tour 2021 della PFM

Dopo la prima data, qeulla del 26 luglio al Castello di Udine, la band milanese partirà dal 1° agosto in giro per l’Italia. Questo il calendario:

– 1° agosto al lungomare Bettolo di Recco (Genova)

– 16 agosto all’Atrio Ateneo Bruni di Martina Franca

– 17 agosto in piazza Libertini a Lecce

– 1° settembre al Duomo di Prato

La data di Prato, come già stato da quella di Udine, è stata aperta dai Barock Project, un nuovo gruppo prog in rampa d’ascesa in campo internazionale, scelto direttamente dalla PFM.

Di seguito l’audio di L’infanzia di Maria:

