Pfizer sviluppa trattamento per obesità con YaoPharma cinese

Pfizer ha stipulato un accordo di licenza esclusiva con YaoPharma, una consociata della cinese Shanghai Fosun Pharmaceutical, per sviluppare e commercializzare un trattamento sperimentale per la gestione del peso. La terapia YP05002 fa parte della classe dei farmaci agonisti del GLP-1 ed è attualmente in fase di sviluppo iniziale.

Secondo i termini dell’accordo, YaoPharma completerà la sperimentazione clinica in corso e concederà a Pfizer una licenza esclusiva per sviluppare, produrre e commercializzare ulteriormente YP05002 in tutto il mondo. YaoPharma riceverà un pagamento anticipato di 150 milioni di dollari e potrà guadagnare fino a 1,94 miliardi di dollari in pagamenti milestone, oltre a royalties graduali sulle vendite se il farmaco verrà approvato.

Pfizer ha recentemente chiuso l’acquisizione di Metsera, conquistando un punto d’appoggio nel mercato dell’obesità, in rapida crescita, dopo una feroce guerra di offerte con Novo Nordisk. Tuttavia, Pfizer aveva interrotto due candidati GLP-1 orali a causa di problemi di sicurezza epatica, lasciandola senza un valido farmaco interno per l’obesità.