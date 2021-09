La sperimentazione del vaccino contro il Covid di Pfizer-BioNTech è terminata. La casa farmaceutica americana ha presentato i dati in un suo comunicato stampa. Il vaccino, si legge, produce una robusta risposta degli anticorpi contro il coronavirus. Rispetto ai ragazzi sopra ai 12 anni e agli adulti, ai bambini basta un terzo della dose. Gli effetti collaterali sono lievi, simili a quelli delle altre fasce d’età. Le prossime tappe prevedono che Pfizer e BioNTech sottomettano i dati delle sperimentazioni alle autorità regolatorie: la Food and Drug Administration americana a inizio ottobre e l’Agenzia europea per i medicinali circa un mese più tardi. Il vaccino, se l’esame sarà positivo, verrà usato a partire da fine ottobre negli Stati Uniti e, presumibilmente, da fine novembre in Europa.