Pfas: Rischi Salutari e Sentenza su Operaio Morto

I Pfas (sostanze perfluorate) sono composti chimici inquinanti e potenzialmente dannosi per la salute umana, con effetti legati a diversi tipi di tumori. Recentemente, un Tribunale ha stabilito per la prima volta un collegamento tra l’esposizione a queste sostanze e la morte di un operaio, Pasqualino Zenere, a causa di un tumore della pelvi renale. Zenere ha lavorato alla Miteni di Trissino, Vicenza, tra il 1979 e il 1992, e nel 2014 è deceduto. Gli eredi hanno citato in giudizio l’Inail, ottenendo una sentenza favorevole che ha riconosciuto il nesso causa-effetto tra esposizione a Pfoa e Pfos e il tumore.

Il Tribunale ha basato la sua decisione su evidenze documentali relative al lavoro di Zenere. Attualmente, è in corso un processo contro 15 dirigenti dell’azienda, accusati di aver contaminato le acque in modo da mettere in pericolo 350.000 persone nelle province di Vicenza, Padova e Verona.

I Pfas sono presenti in oltre 10.000 prodotti di uso comune, inclusi articoli idrorepellenti e antiaderenti. Possono entrare nell’organismo tramite acqua, cibo e contatto diretto. Secondo una ricerca di Altroconsumo, il 21% dei prodotti analizzati in Italia è risultato non conforme alle normative europee, e dal 2026 entrerà in vigore un regolamento che vieterà alcune di queste sostanze, riducendo i limiti per vari settori. In particolare, dieci tipi di Pfas diventeranno vietati in articoli come tovaglie e prodotti per la cura personale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it