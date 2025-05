PFAS: La Nuova Minaccia Invisibile per la Salute Umana

Una nuova minaccia legata alla salute emerge dalle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), composti sintetici sviluppati dagli anni ’40. Queste sostanze, potenzialmente cancerogene, sono diffuse in molti prodotti di uso quotidiano, come le pentole antiaderenti. L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) rassicura che, se utilizzate correttamente, queste pentole non comportano rischi significativi di malattia, a patto di evitare il surriscaldamento.

Tuttavia, la contaminazione da PFAS, in particolare dal PFOA, è stata riscontrata nelle acque potabili, come evidenziato da uno studio di Greenpeace, con particolare riferimento al Piemonte. L’Ordine dei Medici di Torino ha sottolineato l’importanza del problema, soprattutto dopo una sentenza che ha collegato un decesso alla contaminazione.

Le sostanze PFAS non si degradano facilmente e possono accumularsi nell’ambiente, contaminando l’acqua, il cibo e il vapore acqueo, e entrando nei tessuti biologici. Un’indagine di Altroconsumo ha rilevato un’elevata quantità di acido trifluoroacetico in diverse acque minerali in bottiglia, contribuendo a sollevare preoccupazioni sul loro consumo.

Il dibattito sui PFAS richiama l’attenzione sulla necessità di una maggiore responsabilità etica nella scienza. Questi composti, come l’amianto, sono emblematici di una tecnologia che, sebbene ideata per risolvere problemi, ha generato nuove sfide per la salute pubblica. È quindi fondamentale ripensare l’innovazione con un approccio precauzionale, affinché la transizione ecologica sia accompagnata da un’evoluzione etica e epistemica, tesa a proteggere le nuove generazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net