22,12€

(as of Jun 24, 2024 21:40:19 UTC – Details )

Prezzo:





Sweet D si impegna a produrre prodotti di alta qualità, durevoli, funzionali, confortevoli, sani e affidabili e fornirvi il miglior servizio! Crea una casa pulita e ordinata per te!

Filtert Hepa – Set di spazzole laterali per Ecovacs Deebot Slim2, accessori

Modello adatto:

✓ Ecovacs Deebot Slim

✓ Ecovacs Deebot Slim2.

La confezione include:

8 filtri (4 filtri hepa ad alte prestazioni + 4 filtri in schiuma).

4 spazzole laterali (2 sinistra + 2 destra).

2 panni per mocio.

1 spazzola per la pulizia.

ATTN: i nomi dei produttori e i numeri di modello vengono utilizzati solo per dimostrare la compatibilità. Queste parti non sono in alcun modo associate alle parti del produttore originale.



Attraente e luminosità: 3D cuoricini a forma di cuore o sabbie mobili creative, colori pastello fragili, esatti e perfetti. Un l quido m s è oleoso tender a essere m s disperso invece di accumularsi. Se lo spostate su e giù, avreste un mont n di diversi n.

Sempre sicuro: Porta il tuo mvolo in modo sicuro con questa custodia da viaggio con cordino, da appendere al collo. Durante l’uso, evitare che il tuo smartphone cada in caso di scivolamento dalle mani.

Morbido e trasparente: La custodia è realizzata in silicone morbido e piacevole al tatto. Inoltre, essendo trasl cida conservare il design o originale del tuo telefono intelligente.

Conveniente e conveniente Con questa cover con corda per telone telefonico intelligente puoi usare il tuo mails in strada senza rischio di furto. Adem s è ideale per feste e concerti per una maggiore comodità.

Compatibilità: È adatta per: iPhone 5/iPhone 5S/iPhone SE.