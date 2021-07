Addio controlli di libretti o parti meccaniche. Addio dimenticanze su cambi olio o riparazioni urgenti. Ora è l’unità telematica di bordo dell’auto a trasmettere tutte le informazioni al servizio clienti. Quest’ultimo contatta così gli automobilisti e gli propone un appuntamento in un punto vendita a sua scelta. Ecco l’idea di Peugeot che con “Telemaintenance” lancia un servizio per informare della scadenza dell’intervento di manutenzione o della necessità di effettuare un’operazione post vendita.



Proposto dal 2016 agli acquirenti di veicoli termici nuovi, Telemaintenance è ora accessibile a un target di clientela più ampio: a tutti quelli che hanno i veicoli elettrificati (PHEV & BEV); ai clienti privati dei veicoli termici d’occasione che possono iscriversi al servizio in qualunque momento con la App MyPeugeot e ai clienti professionisti che possiedono meno di 5 veicoli e acquistano un veicolo nuovo nella rete Peugeot.

Questo servizio – ha attualmente più di 650.000 clienti – ha ottenuto un punteggio di 9/10 dai clienti, genera un eccellente tasso di raccomandazione (65%). Di recente ha ricevuto 2 premi: “Best embedded data and customer experience” al DataFestival 2020 in Francia e il “Cercle Montaigne digital innovation Trophy” in Belgio.