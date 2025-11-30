7.2 C
Pettolata al museo a Latiano

Da stranotizie
Pettolata al museo a Latiano

La Pro Loco di Latiano organizza la 29esima edizione della “Pettolata al museo”, lunedì 8 dicembre alle ore 18:00 presso il Polo Museale di Via S. Margherita 91. Si tratta di una serata dedicata alle tradizioni enogastronomiche locali, con un programma ricco di sapori, musica e cultura per festeggiare il giorno dell’Immacolata e immergersi nell’atmosfera natalizia.

Durante l’evento, le tipiche pette saranno accompagnate da vino e castagne, in un clima caldo e accogliente che richiama le usanze del periodo natalizio. La serata sarà arricchita da visite guidate agli spazi museali, per riscoprire il patrimonio storico e culturale della città, e da musica dal vivo a cura dei Salentrii, che contribuiranno a creare un sottofondo festoso e coinvolgente con un viaggio sonoro nelle magiche terre del Sud, con pizziche, stornelli, serenate e brani originali sulle note degli strumenti tradizionali più amati.

Per informazioni, è possibile contattare la Pro Loco di Latiano all’indirizzo email [email protected] o al numero di telefono 0831 72 93 30.

