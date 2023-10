Pettinelli – Zerbi e quella vacanza fatta insieme negli anni ’90: “Te la racconto io”

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici se ne dicono di ogni colore, ma in pochi sanno che i due trent’anni fa erano amici. A confessarlo è stata la speaker radiofonica a Silvia Toffanin.

“Io e Rudy Zerbi ci conosciamo da veramente tantissimo tempo e per un certo periodo siamo stati amici. Ci siamo visti anche per delle vacanze. Ti parlo dei primi anni ’90. Questo non te l’ha raccontato lui eh? Bene. Te lo racconto io. Non eravamo soli eh, eravamo con i nostri rispettivi compagni, però c’era un’amicizia. Poi ci siamo ritrovati ad Amici. Stavamo benissimo insieme, è diventato antipatico qui. Probabilmente è cambiato, io ero già così all’epoca, lui un po’ è cambiato”.

L’anno scorso, quando Anna Pettinelli non è stata riconfermata ad Amici, aveva speso ugualmente “brutte” parole nei confronti del collega.

“Non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo motivo. Ora vuoi chiedermi di Zerbi? La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo proprio lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune. Proprio nessuno”.