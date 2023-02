PETTI Artigiani Italiani – Trapunta Velluto, Piumone Invernale, Trapunta Matrimoniale, Trapunta Invernale in Morbido e Caldo Velluto, 100% Made in Italy

Descrizione Prodotto

Quando la stagione più calda se ne va via, si lascia alle spalle solo un sottile lenzuolo posato sul letto, quasi in modo distratto. Le prime note d’inverno, invece, ci riportano con i piedi per terra e, soprattutto, freddi! Ed è proprio in quel momento che ci accorgiamo di non aver ancora acquistato una Trapunta Matrimoniale, Piazza e Mezzo o Singola per riscaldarci nelle lunghe notti gelide

Uno dei Complementi d’Arredo più ricercati in inverno sono le Trapunte Matrimoniali. Le giornate invernali sono spesso fredde e piovose ed ogni coppia che si rispetti non aspetta altro che coccolarsi nel proprio letto guardando un film alla tv, e riscaldandosi sotto una Trapunta Matrimoniale Double Face in Velluto e Microfibra

Tieni al caldo anche i i tuoi ragazzi o bambini grazie alle nostre Trapunte Una Piazza e Mezzo o le Trapunte Singole sempre in Morbido e Caldo Velluto

PETTI Artigiani Italiani mette a disposizione, nel suo store, queste Raffinate Trapunte in Soffice e Morbido Velluto da un lato e Microfibra dall’altro capace di conferire un caldo abbraccio durante le fredde notti invernali grazie anche alla carezzevole imbottitura in Poliestere Anallergico da 300 gr/mq

Scegli tra le tante Fantasie disponibili in più Colorazioni, scegli di dare un tocco di Classe e di Qualità alla tua camera da letto.

La nostra Trapunta è Double Face

La nostra Trapunta o Piumone Invernale è Double Face, due tinte di colore e due materiali per ogni Trapunta così potrai cambiare colore alla tua stanza ogni volta che vorrai.

La Trapunta Double Face è da un lato in Microfibra e da un altro in Morbido e caldo Velluto

la Trapunta di PETTI Artigiani Italiani dona non soltanto un tocco di stile e semplicità ad ogni camera da letto, ma anche un comfort e una morbidezza straordinari al sonno notturno

Disegno Nuovo e Originale

Le nostre Trapunte hanno una Trapuntatura a Quadri con dimensioni 30×30 cm

Morbida al Tatto

Realizzata in Microfibra Anallergica al 100% per un lato e Morbido e Caldo Velluto dall’altro la trapunta non è solo piacevolmente morbida al tatto, ma anche traspirante, ingualcibile e straordinariamente resistente. La trapunta è dotata di un’imbottitura felpata di 300 gr/mq, composta da microfibra al 100%, capace di isolare il calore in inverno ed offrire un comfort straordinario durante tutto l’anno

Istruzioni per la Cura

Generalmente è indicato impostare un ciclo per capi sintetici a 30°C ed una centrifuga non superiore a 800 giri. Puoi utilizzare del detersivo liquido da inserire nell’apposta vaschetta e, se desideri, anche un po’ di ammorbidente. Come per gli altri lavaggi è importante separare i bianchi dai colorati e i differenti colori. Per l’asciugatura suggeriamo sempre e comunque di procedere con un’asciugatura naturale, quando possibile, per questa tipologia di materiali

Scopri tutte le altre nostre Trapunte, scegli le tue preferite!!

Ogni giorno lavoriamo per rendere migliore la vita dei nostri clienti con i nostri prodotti, speriamo che tu ne sia soddisfatto come noi lo siamo di averti come cliente

Stampa Digitale

✓

✓

Tinta Unita

✓

Made in Italy

✓

✓

✓

Tessuto

100% Microfibra Anallergica 100% Microfibra Anallergica 100% Microfibra Anallergica

