PETTI Artigiani Italiani – Trapunta, Piumone Invernale, Trapunta Invernale, Trapunta Matrimoniale Double Face Tinta Unita e Stampa Digitale Marble 07, 100% Microfibra Anallergica, Made in Italy

Descrizione Prodotto

Quando arrivano i primi freddi si fa abitualmente il cambio di stagione nel proprio guardaroba, e più o meno nello stesso momento cambia faccia anche il letto: si mettono via i copriletti e le lenzuola estive e si tirano fuori Trapunte e Piumoni per affrontare le fresche notti invernali

La Trapunta Matrimoniale Invernale di PETTI Artigiani Italiani è il prodotto ideale per chi d’inverno chiede di dormire caldo e coccolato

Scegli una Trapunta Singola o una Trapunta Una Piazza e Mezza per proteggere i tuoi bambini, o ragazzi, dalle gelide notti invernali con la nostra Caldissima e Morbidissima Trapunta

Realizzata dai maestri artigiani con il più pregiato Tessuto in Microfibra, con una mano piacevole al tatto e Privo di Sostanze Nocive per salvaguardare la tua salute e quella dei tuoi bambini

Le nostre Trapunte sono Double Face: da un lato troverai una Fantastica Fantasia in Stampa Digitale e dall’altra troverai una colorazione Tinta Unita Tono su Tono con la Fantasia principale Imbottitura 300 gr/m²

la Trapunta di PETTI Artigiani Italiani dona non soltanto un tocco di stile e semplicità ad ogni camera da letto, ma anche un comfort e una morbidezza straordinari al sonno notturno

Disegno Nuovo e Originale

Le nostre Trapunte hanno una Trapuntatura a Quadri con dimensioni 30×30 cm

Morbida al Tatto

Realizzata in Microfibra Anallergica al 100% la Trapunta non è solo piacevolmente morbida al tatto, ma anche traspirante, ingualcibile e straordinariamente resistente. La trapunta è dotata di un’imbottitura felpata di 300 gr/mq, composta da microfibra al 100%, capace di isolare il calore in inverno ed offrire un comfort straordinario durante tutto l’anno

Istruzioni per la Cura

Generalmente è indicato impostare un ciclo per capi sintetici a 30°C ed una centrifuga non superiore a 800 giri. Puoi utilizzare del detersivo liquido da inserire nell’apposta vaschetta e, se desideri, anche un po’ di ammorbidente. Come per gli altri lavaggi è importante separare i bianchi dai colorati e i differenti colori. Per l’asciugatura suggeriamo sempre e comunque di procedere con un’asciugatura naturale, quando possibile, per questa tipologia di materiali

Stampa Digitale

