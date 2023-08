PETTI Artigiani Italiani – Trapunta, Piumone Invernale, Trapunta Invernale, Trapunta Matrimoniale Double Face Tinta Unita e Stampa Digitale Floreale 20 00, 100% Microfibra Anallergica, Made in Italy

💕 Quando arrivano i primi freddi si fa abitualmente il cambio di stagione nel proprio guardaroba, e più o meno nello stesso momento cambia faccia anche il letto: si mettono via i copriletti e le lenzuola estive e si tirano fuori Trapunte Invernali e Piumoni per affrontare le fresche notti invernali. La Trapunta Matrimoniale Invernale di PETTI Artigiani Italiani è il prodotto ideale per chi d’inverno chiede di dormire caldo e coccolato💕 Abbiamo pensato proprio a tutto! La nostra Trapunta Invernale è Double Face: Da un lato abbiamo una meravigliosa Stampa Digitale e dall’altro troviamo una Colorazione Tinta Unita in Tono su Tono con la Stampa Digitale💕 Cosa Riceverai a Casa? Riceverai una Trapunta nella Misura Matrimoniale (270×260 cm) della Fantasia selezionata💕 Tessuto Esterno: 100% Microfibra Anallergica ; Imbottitura: 100% Microfibra Anallergica ; Prodotto Made in Italy

79,90 €