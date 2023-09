PETTI – Accappatoio, Accappatoio Microfibra, Accappatoio Uomo, Accappatoio Donna, Accappatoio Unisex, Accappatoio con Tasche Cappuccio e Cintura

Descrizione prodotto

Sei in cerca di un nuovo Accappatoio in Microfibra?

Questo è l’anno dei buoni propositi, ed hai deciso di inscriverti in palestra per fare un po’ di attività fisica, e dunque hai bisogno di un nuovo Accappatoio in Microfibra!

O forse, hai deciso di mollare tutto e partire per un fantastico viaggio ai Caraibi?

A prescindere dalla tua decisione, noi del gruppo PETTI, Artigiani Italiani, ci teniamo a farti notare che questo pratico e comodo Accappatoio in Microfibra, disponibile sia da Uomo che da Donna, è utile anche da portare in viaggio, sia per un week-end, sia per un viaggio più lungo

Infine, ma questo già era scontato, qualora a casa tua ci fosse poco spazio, e pensi che un piccolo Accappatoio in Microfibra non ingombri il tuo armadio, allora vuol dire che la scelta che stai facendo è quella giusta

Salvaspazio e Super Assorbente

Comoda Cintura

Uno dei Tre elementi principali dell’Accappatoio in Microfibra è la Cintura, utilissima per tenere ben aderente l’Accappatoio e non incorrere in spiacevoli inconvenienti

Due Tasche

Altro elemento importantissimo sono le Tasche. Il nostro Accappatoio in Microfibra ne ha due, una per lato, in questo modo avrai sempre con te tutto ciò che ti occorre

Non può mancare il Cappuccio

Ultimo, ma non meno importante, è il Cappuccio. Si sa, è sempre bene coprire subito i capelli umidi dopo una bella doccia rilassante, e con il Cappuccio dell’Accappatoio in Microfibra avrai subito a disposizione una validissima alternativa alla più ingombrante asciugamano

DETTAGLI DIMENSIONI

Utile e Funzionale

Il nostro Accappatoio in Microfibra è perfetto per la Palestra, per una giornata di Relax in una Spa, per la Piscina, grazie alla sua leggerezza e alle piccole dimensioni è perfetto per essere trasportato in Valigia per i tuoi Viaggi. È super Assorbente, si Asciuga in un Attimo ed è comodamente Lavabile in Lavatrice

Specifiche tecniche ACCAPPATOIO MICROFIBRA PETTI

Materiale 100% Microfibra Taglie* *Visualizza la Tabella sopra Produzione L’Accappatoio Microfibra è prodotto nei nostri stabilimenti esteri, il prodotto NON è made in Italy * * I colori che visualizzi nelle foto potrebbero variare leggermente dal colore reale, questo dipende dal tipo di dispositivo utilizzato e dal tipo di monitor, siamo certi della vostra comprensione

🚿🌞 Questo Accappatoio Microfibra Uomo e Donna rappresenta una Pratica e Utilissima soluzione Salvaspazio, occupa pochissimo spazio ma allo stesso tempo ha un ottima Assorbenza

85% poliestere, 15% poliammide

Chiusura: Annodata

Lavare in lavatrice

Stile scollo: A punta

Con Tasche, Cappuccio e Cintura

🚿🌞 L’Accappatoio Microfibra di PETTI ha il Cappuccio, la Cintura e due pratiche Tasche

🚿🌞 Il nostro Accappatoio è in 100% Microfibra Anallergica e per la realizzazione vengono utilizzati solo prodotti Naturali e Atossici, quindi, i nostri Accappatoi, sono privi di sostanze nocive per la tua salute

🚿🌞 L’accappatoio Microfibra è prodotto nei nostri stabilimenti esteri, il prodotto NON è made in Italy

