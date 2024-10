Pettazzurro, un uccello unico nel suo genere: ecco come osservarlo

Il pettazzurro, scientificamente conosciuto come Luscinia svecica, è un uccello passeriforme appartenente alla famiglia dei Muscicapidi, caratterizzato da un piumaggio di un intenso blu che ricorda il cielo estivo. Questo volatile è prevalentemente distribuito nell’emisfero nord, con una significativa presenza in Europa, Asia e Africa. È noto che tra settembre e ottobre molte specie migratorie, come rondini e usignoli, lasciano l’Italia per tornare in Africa, mentre il pettazzurro, in alcuni esemplari, si stabilisce in Italia per svernare.

Il pettazzurro nidifica principalmente nel Nord Europa e nella Siberia, preferendo habitat umidi e vegetazione bassa come quella della tundra. Competendo con altre specie, il pettazzurro presenta marcato dimorfismo sessuale: i maschi hanno un piumaggio azzurro brillante con bande bianche e nere, mentre le femmine tendono a mimetizzarsi con un colore grigio-marrone.

Le dimensioni del pettazzurro sono simili a quelle del pettirosso, arrivando a circa 15 centimetri di lunghezza e pesando circa 20 grammi. Durante le migrazioni invernali, è possibile avvistare i pettazzurri in Italia, particolarmente in zone umide e acquitrinose, come salicornie e cespugli fitti. Il loro comportamento alimentare include la ricerca di larve e anellidi nel fango.

La loro presenza è difficile da notare a causa della loro popolazione non numerosa, ma il caratteristico richiamo gutturale “trak” e i rapidi balzi possono essere indizi utili per il birdwatching. In Italia, avvistamenti recenti hanno avuto luogo in diverse regioni, come il Lazio e il Friuli Venezia Giulia, e le associazioni locali possono offrire indicazioni sui migliori luoghi per osservare questi uccelli.

Infine, il pettazzurro è una specie a rischio, e diverse organizzazioni, come la Search for Lost Birds, lavorano per la sua salvaguardia. Nelle ultime decadi, alcuni esemplari hanno cominciato a nidificare in modo discontinuo a sud delle tradizionali aree artiche, suggerendo un cambiamento nel loro comportamento migratorio e di nidificazione. Con la crescente preoccupazione per la biodiversità e le specie in via di estinzione, il monitoraggio e la conservazione delle popolazioni di pettazzurro sono cruciali.