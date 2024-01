Petris contro il rientro di Beatrice, poi lo sfogo: “Non la sopporto”

Dopo averci pensato per qualche giorno, Beatrice Luzzi ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello. Poche ore prima del ritorno dell’attrice, Letizia Petris ha rivelato a Vittorio Menozzi e Fiordaliso, che secondo lei la produzione non avrebbe dovuto permettere alla Luzzi di tornare in gioco con loro.

“Dipende da come sta lei? Ok, ma se lei è forte magari rientra. Ma non sarebbe giusto, mi capite vero? Mettete da parte il cuore, mettete da parte che non parliamo di Beatrice. Ti andrebbe bene? Una settimana fuori è tanto. Ha avuto a che fare con le persone. Non era chiusa in un ospedale che magari era circondata. Vitto, comunque ha visto cose e parlato con altri”.

Chissà se Letizia avrà mai il coraggio di dire quello che pensa alla sua grande amica Beatrice.

Alfonso Signorini ieri all’inizio della puntata ha spiegato come mai il ritorno di Beatrice non è contro il regolamento: “Qualcuno potrebbe dire che il Gf non tiene isolati i concorrenti come un tempo. Adesso però il programma dura sei mesi e in questo tempo può succedere di tutto. Un lutto va oltre ogni logica del gioco e anche in passato abbiamo permesso ad altri di uscire e tornare. Milena Miconi un anno fa ha perso un amico, è uscita e poi è tornata. Antonino è stato in ospedale ed ha fatto ritorno al GF Vip dopo 14 giorni. Io ho sentito Beatrice Luzzi e dopo delle valutazioni ha preso la decisione di rientrare“.

Petris contro Beatrice: “Io non la sopporto”.

Dopo essere tornata in casa, Beatrice Luzzi ha salutato tutti i concorrenti e quando ha abbracciato Letizia le ha detto: “Siamo in due ora” (probabilmente si riferisce al fatto che entrambe hanno perso il padre. La Petris pochi attimi dopo è scoppiata in lacrime e all’orecchio di Paolo Masella ha detto: “Non la sopporto. Ha toccato il mio unico punto debole“.