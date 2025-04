Petra di notte: nuovo format e più serate per vivere la magia di Petra

Petra by Night, uno degli eventi più amati in Giordania, torna con un formato rinnovato e una programmazione ampliata. Dal 1° maggio, l’esperienza notturna nel sito archeologico di Petra sarà disponibile cinque sere a settimana, da domenica a giovedì, tra le 20:30 e le 22:30. Questa estensione del calendario soddisfa la crescente domanda dei viaggiatori internazionali che vogliono scoprire la magia della città nabatea in un’atmosfera unica.

Il programma è stato aggiornato con nuove tecnologie audio e video, display 3D e ologrammi spettacolari che svelano i segreti e la storia millenaria di Petra in modo immersivo. L’esperienza inizia con una suggestiva passeggiata lungo il Siq, il canyon d’ingresso, illuminato da migliaia di fiammelle. Arrivati al Tesoro (Al-Khazneh), i visitatori possono sedersi su tappeti disposti di fronte alla facciata monumentale, illuminata da candele, e assistere a uno spettacolo emozionante di luci, suoni e narrazione.

Il biglietto d’ingresso costa 30 dinari giordani per tutti i visitatori, mentre è gratuito per i bambini fino a 10 anni. Tutti i dettagli sono disponibili sul nuovo sito ufficiale: www.petrabynight.jo. Petra by Night promette un viaggio sorprendente tra luci, suoni e storia, nel cuore del deserto giordano, offrendo un’emozione senza prezzo.