PetPhone per animali domestici

Gli animali domestici fanno parte della vita delle persone che li accolgono nelle loro case e sono membri delle famiglie che li adottano. Richiedono cure costanti, attenzioni e l’impiego di tutti gli strumenti e gli accessori necessari per migliorarne il benessere e la sicurezza. Negli ultimi anni, il mercato della tecnologia si è dedicato ai pet con estrema attenzione, con lo sviluppo di accessori smart pensati per monitorarne la salute, la posizione e la gestione.

Uno smartphone specificamente progettato per la cura degli animali domestici è stato presentato al CES, la fiera tecnologica più attesa dell’anno. L’azienda GlocalMe ha attirato l’attenzione con il suo PetPhone C-Plus Suite, un dispositivo pensato per rivoluzionare il rapporto tra persone e animali domestici, semplificandolo attraverso la tecnologia.

Il PetPhone C-Plus Suite è uno smartphone con tutte le funzionalità che ci si aspetta da questa tipologia di dispositivi. La caratteristica più curiosa è che è destinato a un pubblico ben specifico: coloro che hanno uno o più animali domestici e a questi ultimi. Il dispositivo permette di effettuare delle vere e proprie chiamate vocali con il proprio animale, di scattare delle fotografie e utilizzare la fotocamera.

Il PetPhone consente di avviare una chiamata vocale da remoto, utile per rassicurare un animale o interagire con quest’ultimo anche a distanza. Si possono usare anche messaggi pre-registrati o suoni calmanti. È presente anche una fotocamera da 1080p, che consente di avviare la registrazione delle attività svolte dall’animale domestico quando è in casa da solo, che possono essere visualizzate in tempo reale o in un secondo momento.

Il device può fornire la posizione dell’animale, notifiche in caso di specifici comportamenti o di allontanamento e tante altre informazioni utili per prendersi cura del proprio cane o del propio gatto in qualsiasi momento e nella miglior maniera possibile. Il tutto è reso possibile da un tracciamento con ben sei sistemi di localizzazione. Il PetPhone C-Plus Suite permette di effettuare chiamate vocali con l’animale, scattare foto e registrare le attività dell’animale quando è solo a casa. Il dispositivo consente chiamate vocali, messaggi preregistrati e suoni calmanti per interagire con l’animale anche a distanza.