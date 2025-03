PetPhone: il primo smartphone dedicato alla salute degli animali domestici

Il Mobile World Congress 2025 di Barcellona ha presentato diverse tecnologie innovative, tra cui il PetPhone, un dispositivo indossabile creato da GlocalMe, pensato come uno “smartphone per animali domestici”. Questo dispositivo consente interazioni in tempo reale tra l’animale e il proprietario, permettendo di comunicare e rispondere a comportamenti degli animali da remoto. Ad esempio, se il PetPhone rileva agitazione nell’animale, il proprietario può inviare un messaggio vocale personalizzato per rassicurarlo.

Inoltre, il PetPhone è dotato di sensori avanzati per monitorare la salute dell’animale, raccogliendo dati su attività, stress e benessere generale, fornendo così informazioni utili ai proprietari. Include anche funzionalità di localizzazione con GPS, WiFi e Bluetooth, per garantire una copertura migliore rispetto ai dispositivi tradizionali. Certificato IP68, il PetPhone resiste a polvere e acqua, rendendolo adatto per l’uso quotidiano in vari ambienti.

Negli ultimi anni, la presenza di animali domestici nelle famiglie è aumentata, portando molte aziende a investire in tecnologie pet-friendly. Prodotti come il PetPhone rispondono a una crescente domanda da parte dei proprietari, desiderosi di strumenti per monitorare la salute e interagire con i loro animali. Sebbene non sia ancora disponibile sul mercato e GlocalMe non abbia fornito informazioni precise su prezzo e disponibilità, il PetPhone ha suscitato grande interesse tra i partecipanti al MWC, evidenziando il potenziale di un mercato in espansione per tecnologie dedicate agli animali domestici.