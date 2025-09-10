22.3 C
PETKIT Pura Max 2 Lettiera Gatto Autopulente, 76L, Antiodore

PETKIT Pura Max 2 Lettiera Gatto Autopulente, 76L, Antiodore

PETKIT Pura Max 2 Lettiera Gatto Autopulente, Lettiera Automatica per Gatti,XSecure,Antiodore,Capacità Massima 76L,Controllo APP per Più Gatti

PETKIT Pura Max 2: Lettiera Autopulente per Gatti

Scopri la lettiera automatica PETKIT Pura Max 2, la soluzione ideale per la pulizia e il benessere del tuo amico felino. Progettata per semplificarti la vita, questa lettiera offre eccellenti prestazioni e tranquillità, grazie a tecnologie avanzate che la rendono unica sul mercato.

Sicurezza e Tecnologia XSecure

La Pura Max 2 è dotata del sistema di sicurezza XSecure, che garantisce un ambiente sicuro per il tuo gatto. Con sensori di temperatura, infrarossi e di peso, questa lettiera previene rischi potenziali, assicurando un utilizzo sereno. Grazie al rilevamento intelligente e all’allarme remoto, non dovrai mai preoccuparti della sicurezza del tuo amico a quattro zampe.

Ampia Capacità per Famiglie con Più Gatti

Con una capacità di 76L, questa lettiera è perfetta per chi ha più gatti! Può gestire fino a 15 giorni di utilizzo senza necessità di pulizia, rendendola ideale per chi ha uno stile di vita frenético. La misura interna del contenitore e l’altezza d’ingresso la rendono accessibile e comoda per gatti di diverse taglie.

Facile da Usare e Manutenere

L’app PETKIT ti permette di controllare la lettiera direttamente dal tuo smartphone. Scegli tra pulizia automatica, programmata o manuale. I sensori monitorano il peso e i tempi di utilizzo, assicurandoti di poter tenere sotto controllo la salute del tuo gatto.

Vantaggi del PETKIT Pura Max 2

  • Compatibile con ogni tipo di lettiera agglomerante: Non dovrai più cercare il tipo giusto di sabbia, perché la Pura Max 2 è versatile!
  • Deodorazione Efficace: La lettiera sfrutta un sistema di deodorizzazione e un design anti-perdita per mantenere sempre freschi i tuoi ambienti.

Con un anno di garanzia e una politica di reso di 30 giorni, puoi acquistare senza preoccupazioni. Non aspettare oltre! Rendi la vita del tuo gatto e la tua più facile e piacevole con la lettiera PETKIT Pura Max 2. La tua casa e il tuo gatto ti ringrazieranno!

