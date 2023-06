“Peter Pan per la Pace”, una partita amatoriale di calcio celebra l’associazione

Peter Pan Odv celebrerà la ricorrenza dei suoi primi 23 anni di accoglienza domenica 11 giugno 2023 a Roma, presso il Centro Sportivo della SSD Ottavia (in Via delle Canossiane, N.10), all’insegna dello sport, dell’integrazione e della Pace con la partita amatoriale di calcio under 18 “Peter Pan per la Pace”, un incontro aperto al pubblico, per celebrare la Pace, che nel bisogno delle cure in tempo di guerra nasce dall’accoglienza, e che insieme allo sport si fa integrazione. Scenderanno in campo i calciatori delle società sportive AS LUISS e SSD Ottavia Calcio 1978, all’interno delle quali giocherà una rappresentanza di 6 ragazzi ucraini under 18, costretti a lasciare il loro Paese, la loro famiglia, e i campi di calcio dove rincorrevano il sogno di diventare un giorno calciatori professionisti. Da un anno hanno trovato ospitalità tra Roma e l’Aquila, alcuni sono tesserati con le società Giardinetti e l’Aquila Calcio. Alle ore 12.00 si terrà la premiazione. A fare il tifo le famiglie ospitate con i loro bambini, i Volontari dell’associazione. Sono i benvenuti tutti coloro che vorranno unirsi a Peter Pan per fare il tifo più scatenato e solidale che c’è, per un mondo senza cancro, e senza guerre. Peter Pan ringrazia Giuseppe Masci e SSD Ottavia per l’organizzazione e la logistica, la giornalista Monica Matano, madrina dell’evento, la Società SSD Ottavia e AS LUISS con tutti i giovani calciatori per la partecipazione e BiONOVA Technologies per il sostegno.

A seguire, dalle ore 13:00 presso la Terza Stella di Peter Pan, nel quartiere Monte Mario, si aprirà l’annuale Festa dei Volontari, un importante momento di incontro e condivisione, confronto e di integrazione delle esperienze, riservato alla famiglia di Peter Pan Odv. La festa coincide ogni anno con il compleanno della prima casa di Peter Pan, ed è stata istituita dall’associazione per ringraziare tangibilmente per il loro insostituibile impegno quotidiano i Volontari che hanno aderito e continuano ad aderire al suo progetto, e che fanno dell’associazione quella grande esperienza di volontariato in Ospedale e nelle Case di accoglienza che negli anni è diventata un punto di riferimento per le famiglie con figli malati di cancro che dall’Italia e dal mondo vengono a Roma per curarli presso i centri ospedalieri specializzati della capitale. Attesa la presenza di tutti i Volontari al gran completo: Ciurma e Timonieri, Pipistrelli e Coccodrilli, Fate e Mani Felici, Pifferai Magici e Mastri Geppetto, Spugne, Trilly e Wendy. Alle ore 13:30 si terrà il momento istituzionale, con l’intervento del Presidente, Roberto Mainiero, le fondatrici Maria Teresa Fasanelli e Giovanna Leo. La festa proseguirà con lo staff, gli amici di Peter Pan, giocatori e dirigenti delle società sportive che hanno preso parte alla partita “Peter Pan per la Pace”. Ospiti di riguardo saranno le famiglie evacuate dall’Ucraina che dal mese di gennaio hanno trovato nella Terza Stella accoglienza e integrazione, e quelle ospitate nelle altre case di Peter Pan. Gran finale e momento clou con il concorso di pasticceria e la premiazione dei tre migliori dolci, ad insindacabile giudizio dei bambini di Peter Pan, per l’occasione in veste di critici culinari.