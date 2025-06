Peter Kern Rilancia La Perla: Investimento da 25 Milioni

Il miliardario americano Peter Kern ha acquisito il marchio italiano di lingerie La Perla con un investimento di 25 milioni di euro, impegnandosi a mantenere design e produzione a Bologna. Kern, noto per la sua passione per l’Italia e proprietario della tenuta simbolo del Brunello di Montalcino, ha ricoperto per anni il ruolo di CEO di Expedia.

La sua offerta per rilevare le aziende in liquidazione legate a La Perla è stata accettata poiché ha garantito il mantenimento dei 120 posti di lavoro attuali e ha mostrato attenzione verso le radici italiane dell’azienda. Oltre all’acquisto, Kern prevede un piano di rilancio che include l’assunzione di nuove figure, con un obiettivo iniziale di 40 assunzioni.

Nel 2023, insieme alla moglie, ha anche rilevato la storica azienda vinicola Palazzone, espandendola ulteriormente con ulteriori vigneti. L’interesse di Kern per il settore vinicolo si unisce ora al progetto di rilanciamento di La Perla, che si trova in difficoltà da alcuni anni.

Sebbene la sua offerta non fosse la più alta dal punto di vista economico, il suo piano di mantenere la produzione in Italia e di espandere il personale ha contribuito alla sua selezione come nuovo proprietario.

