Peter Gabriel, scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

Peter Gabriel torna in concerto in Italia nel 2023: tutte le canzoni nella scaletta dei concerti dell’ex cantautore dei Genesis.

Dalla splendida cornice di Cracovia, una delle città più belle d’Europa, ha preso il via nella serata del 18 maggio l’i/o Tour di Peter Gabriel. Un evento davvero straordinario, se consideriamo che l’ultima volta che il cantautore era partito in tour da solo era il 2014. Quasi dieci anni fa. Di tempo ne è passato, di cose ne sono successe da allora. Ma Peter non è cambiato, o meglio non è peggiorato. Lo dimostra il grande spettacolo mostrato nella prima data, quella che anticipa il doppio storico appuntamento in Italia. Scopriamo insieme la scaletta delle canzoni che potrebbe presentare anche nel nostro paese.

Peter Gabriel torna in concerto in Italia

Quella di Cracovia è stata una data particolarmente importante per Peter. L’artista britannico ha presentato i suoi quattro nuovi singoli, estratti dall’album che sta per dare le stampe, ma ha cantato soprattutto canzoni edite, brani già conosciuti, alcuni dei suoi grandi classici in una versione completamente nuova. E ha intonato un brano inedito dedicato alla defunta madre.

Concerto

Una scaletta che con tutta probabilità l’ex Genesis riproporrà anche nelle due date italiane dell’i/o Tour. L’artista è infatti atteso all’Arena di Verona per un live il 20 maggio, e poi al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il giorno dopo.

La scaletta dei concerti di Peter Gabriel

Il grandissimo artista britannico è atteso da una serie appuntamenti in Europa fino alla fine di giugno. Dopo un paio di mesi di pausa, riprenderà i concerti a settembre, direttamente in Nord America.

Non sappiamo se nelle due date italiane ci saranno variazioni nella scaletta, ma molto probabilmente le canzoni rimarranno quelle presentate nel suo primo concerto di questo nuovo tour. Ecco la setlist integrale:

– Washing of the Water (in versione acustica)

– Growing Up (in versione acustica)

– Panopticom (prima volta live)

– Four Kinds of Horses (prima volta live)

– i/o (prima volta live)

– Digging in the Dirt

– Playing for time (nuova versione)

– Olive Tree (prima volta live)

– This is Home (prima volta live)

– Sledgehammer

– Darkness

– Love Can Heal (nuova versione)

– Road to Joy (prima volta live)

– Don’t Give Up

– The Court (prima volta live)

– Red Rain

– And Still (canzone inedita)

– What Lies Ahead (nuova versione)

– Big Time

– Live and Let Live (prima volta live)

– Solsbury Hill

– In Your Eyes

– Biko