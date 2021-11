Peter Gabriel ha annunciato l’arrivo di un nuovo album: l’ultimo lavoro discografico dell’artista risale al 2002 con Up.

Peter Gabriel ha dato una bella notizia ai suoi fan: l’artista, infatti, ha annunciato l’arrivo di un nuovo album solista che uscirà a breve. L’ultimo album in studio di Gabriel è stato Up, pubblicato 19 anni fa nel 2002. Da allora, ha pubblicato il progetto di cover Scratch My Back nel 2008 e le rielaborazioni orchestrali New Blood di materiale più vecchio nel 2011. C’era anche la compilation Rated PG materiale e la compilation di lati B dei Flotsam And Jetsam, entrambi apparsi nel 2019. Tuttavia, il sito Genesis News riporta una nuova intervista alla rivista italiana Specchio, in cui Gabriel afferma; “Succede – è più vicino di quanto pensi“, e conferma che ha lavorato con la sua band negli ultimi dieci giorni su almeno 17 nuove canzoni in studio.

Chitarra Stratocaster

Peter Gabriel: in arrivo un nuovo album

L’ex cantante dei Genesis, Peter Gabriel ha annunciato l’arrivo di un nuovo album solista. Una notizia interessante per i fan, che attendono un nuovo lavoro discografico dell’artista da diverso tempo, visto che l’ultima sua pubblicazione fu Up nel 2002. Sono passati 19 lunghi anni dall’ultimo suo lavoro in studio anche se condivise un nuovo singolo I’m Amazing, nel 2016, prima del suo tour con Sting.

E ora, mentre Sting si prepara a pubblicare il suo nuovo album, The Bridge, anche Gabriel si appresta ad entrare in studio per realizzare qualcosa di nuovo. In una intervista a Specchio, il musicista ha fatto capire chiaramente che tutto questo sta realmente accadendo e che “è più vicino di quanto pensi“. Il musicista ha confermato di aver registrato – negli ultimi dieci giorni circa – con una band al completo, lavorando su una fitta lista di almeno 17 nuovi brani. Non si conosce ancora la data di uscita del nuovo album, bisogna semplicemente attendere novità in merito nei prossimi mesi.

L’ultimo tour dei Genesis

Anche se queste sono tutte le informazioni che abbiamo finora, sembrano certamente promettenti. L’ultima volta che abbiamo sentito Gabriel è stato quando il rocker ha fatto la sua apparizione in Everything Is Recorded del co-fondatore della XL Recordings, Richard Russel, nel 2018.

L’attuale formazione dei Genesis è in viaggio per il suo The Last Domino?, che funge da tour di reunion, che secondo Phil Collins, sarà l’ultimo. L’anno scorso, l’ex One Direction, Harry Styles, ha realizzato una cover del grande successo di Gabriel, Sledgehammer.