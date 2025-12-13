Petali di pesca di Iginio Massari

Nella puntata finale di Bake Off Italia, il clima sotto il tendone cambia completamente, perché non è più tempo di prove intermedie o recuperi, ma della sfida che decreta il vincitore. Il maestro Iginio Massari propone una torta moderna e complessa, chiamata Petali di pesca, che consiste in una composizione di 7 monoporzioni stratificate, unite per creare l’effetto di un fiore.

Per realizzare la torta Petali di pesca sono necessari diversi ingredienti e preparazioni, tra cui pesche a cubetti spadellate, gel di pesca bianca e miele di asfodelo, mousse alla pesca sanguinella e streusel al miele e agrumi. La preparazione di ogni componente richiede attenzione e precisione, poiché il risultato finale deve essere un dessert elegante e impeccabile.

Gli ingredienti necessari per le pesche a cubetti spadellate includono pesche gialle, zucchero, burro, liquore alla pesca, acqua, succo di limone, scorza di limone e gelatina in fogli. La preparazione prevede di reidratare la gelatina, tagliare le pesche a cubetti e cuocerle in padella con gli altri ingredienti.

Per il gel di pesca bianca e miele di asfodelo sono necessari purea di pesca bianca, miele di asfodelo, crystal mais e polline fresco. La preparazione prevede di unire gli ingredienti e mixarli con frullatore a immersione fino a gelificazione.

La mousse alla pesca sanguinella richiede panna, purea di pesca sanguinella, albume, zucchero, acqua fredda, latte, zucchero e gelatina in fogli. La preparazione prevede di idratare la gelatina, portare il latte a bollore e unirlo alla gelatina e alla purea di pesca sanguinella.

Lo streusel al miele e agrumi richiede burro morbido, farina di mandorle, farina 00, zucchero di canna, miele di asfodelo, scorza di arancia e limone e sale. La preparazione prevede di lavorare gli ingredienti in planetaria con frusta K fino a ottenere un composto uniforme.

Il montaggio del dolce prevede di cola una punta di glucosio al centro dell’alzatina e fissare il fiore di streusel, sformare una semisfera e spruzzarla con spray pastel, posizionarla al centro del fiore e sformare sette petali, spruzzarli con spray velvet e posizionarli sulla base di streusel. Infine, si riempiono le conche dei petali con il gel e si decora la semisfera centrale con scagliette d’oro.