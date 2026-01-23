PETA sostituisce Punxsutawney Phil con ologramma

L’organizzazione per la protezione degli animali Individuals for the Moral Therapy of Animals ha proposto di sostituire la marmotta viva Punxsutawney Phil con una versione olografica nel Giorno della Marmotta. Il Giorno della Marmotta, che si celebra ogni anno il 2 febbraio, prevede che la marmotta della Pennsylvania venga portata fuori per vedere se vede la sua ombra, in base alla superstizione secondo cui se l’animale in letargo vede la sua ombra, l’inverno continuerà per altre sei settimane.

La PETA ha consegnato la proposta a Tom Dunkel, presidente del Punxsutawney Ricomincio da capo Club, il gruppo che organizza la celebrazione del Giorno della Marmotta più famosa d’America. L’offerta della PETA prevede di fornire la tecnologia per sostituire Punxsutawney Phil, in modo che lui e la sua famiglia possano ritirarsi in un santuario.

Il gruppo ha rivelato due immagini olografiche di Punxsutawney Phil: una blu circondata da fiocchi di neve che proclamano “altre 6 settimane di inverno” e una rosa circondata da fiori, con un testo che proclama “inizio primavera”. L’idea di sostituire Punxsutawney Phil con un ologramma non è poi così inverosimile, considerando che le celebrità sono apparse sotto forma di ologrammi per anni.

La fondatrice della PETA, Ingrid Newkirk, ha affermato che l’ologramma “permette al vero Phil di ibernare in tempo” e ha sottolineato che gli animali non sono nostri per l’intrattenimento. Il gruppo sostiene che le marmotte naturalmente timide evitano gli umani e si divertono a scavare, esplorare e ibernare, tutte cose impossibili nel piccolo recinto in cui Phil è tenuto tutto l’anno. Non si sa ancora se i rappresentanti del gruppo abbiano risposto all’offerta della PETA.