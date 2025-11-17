Pet Therapy in Italia: il ruolo dei cani in ospedale

Il Dipartimento di Neuroscienze delle Aziende Sanitarie ferraresi ha avviato una pratica di Pet Therapy, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei pazienti. In questo contesto, una cagnolina di nome Bella ha fatto visita a una giovane donna ricoverata, permettendo di proseguire un percorso terapeutico già avviato a casa. Questa iniziativa si inserisce nel programma di umanizzazione delle cure all’Ospedale di Cona, che consente l’accesso agli animali domestici.

La paziente, che sta affrontando una malattia prolungata e attende un trasferimento in una struttura riabilitativa, ha chiesto la possibilità di continuare la terapia durante il ricovero. La Pet Therapy utilizza l’interazione tra animali e persone per migliorare il benessere fisico ed emotivo, stimolando la comunicazione e riducendo stress e ansia. La letteratura scientifica evidenzia i molteplici benefici di questa interazione, che può migliorare l’umore e superare barriere emozionali.

Il lavoro è stato condotto da Beatriz Mannelli, coadiutrice del cane, in collaborazione con l’associazione Zampe e Sorrisi. Mannelli, attiva in questo campo da anni, ha deciso di proporre la Pet Therapy dopo aver notato il clima aperto nel reparto dove era ricoverata sua sorella. I risultati positivi di questa esperienza hanno dimostrato il valore dell’interazione tra paziente e animale.

Il direttore della Neurologia, Daniela Gragnaniello, ha sottolineato l’importanza dell’inserimento degli animali nel percorso di cura, evidenziando come l’interazione con Bella sia stata commovente e utile per sbloccare emozioni sia per la paziente che per il personale. Mannelli ha condiviso che l’energia e il calore di Bella portano gioia e serenità ai pazienti, auspicando la continua crescita del progetto.