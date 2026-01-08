1.3 C
Pet Therapy in Italia con Cani e Gatti

Lucia Pangaro, coordinatrice della Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali, si occupa della regolamentazione e del monitoraggio di progetti legati alla pet therapy. La pet therapy comprende terapia, educazione e riabilitazione assistita con animali e si concentra sull’utilizzo di cani, gatti e altri animali come compagni e aiutanti per le persone. Lucia Pangaro è stata ospite di Caleidoscopio, un programma che affronta vari argomenti, tra cui la compagnia e l’assistenza degli animali. La Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali monitora e regolamenta i progetti di pet therapy per garantire che vengano gestiti in modo appropriato e sicuro per tutti gli animali coinvolti. Il lavoro di Lucia Pangaro e della Commissione è cruciale per garantire l’efficacia e la sicurezza di questi progetti.

