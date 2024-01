Pet Shop Boys, nuovo album esce il 26 aprile

I Pet Shop Boys danno il via al 2024 con doppio annuncio. Il 26 aprile prossimo il duo synth pop britannico pubblicherà un nuovo album in studio di 10 tracce, dal titolo ‘Nonetheless’, su etichetta Parlophone Records e poi si esibirà in cinque show alla Royal Opera House di Londra dal 23 al 27 luglio. L’album è il primo del duo con il produttore James Ford, che ha già lavorato con artisti del calibro di Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz e Simian Mobile Disco. Il singolo ‘Loneliness’, che i Psb descrivono come “musica di un certo livello con un testo riflessivo”, è ora disponibile in formato digitale e sarà pubblicato in formato cd singolo il 16 febbraio.

Da oggi è disponibile il pre-order dell’album, che darà l’accesso all’acquisto prioritario dei biglietti per i cinque show londinesi. Nel 2016 i Pet Shop Boys sono diventati la prima band elettronica a suonare in questa venue, con una serie di quattro show di grandissimo successo. La band è tornata a suonare alla Royal Opera House nel 2018 per altri show tutti sold out, raccogliendo consensi ancora maggiori rispetto ai precedenti. L’accesso alla prevendita per l’acquisto dei biglietti per la Royal Opera House sarà disponibile preordinando l’album e i bundle di ‘Nonetheless’ su www.petshopboys.co.uk

Il nuovo album contiene 10 brani inediti, registrati e mixati a Londra lo scorso anno, principalmente nello studio di James Ford a East London. L’orchestra e le voci di sottofondo sono state registrate presso lo studio The Church a nord di Londra. Qui di seguito la tracklist: Loneliness, Feel, Why am I dancing?, New London Boy, Dancing Star, A New Bohemia, The Schlager Hit Parade, The Secret of Happiness, Bullet for Narcissus, Love is the law.

La musica di ‘Nonetheless’ è allo stesso tempo di livello e riflessiva e mescola elettronica, strumenti dal vivo e arrangiamenti orchestrali. Le canzoni sono molto melodiche e sono la quintessenza dei Pet Shop Boys con un suono fresco e aperto, che riunisce i filoni classici della scrittura di canzoni dei Psb e li sposta verso nuove direzioni. I Pet Shop Boys dicono a proposito del processo creativo del disco: “Volevamo che questo album fosse una celebrazione delle emozioni uniche e diverse che ci rendono umani. Dai brani più ballabili alle ballad introspettive, con i loro splendidi arrangiamenti d’archi, ogni brano racconta una storia e contribuisce alla narrazione complessiva dell’album”.

Guidati dall’enorme rinascita generata dalla loro ultima trilogia di album in studio e dal continuo successo del loro tour ‘Dreamworld: The Greatest Hits Live’, ‘Nonetheless’ è il suono di una band che ha raggiunto un nuovo picco della propria potenza creativa. “Siamo molto entusiasti di pubblicare questo nuovo album – hanno detto i Pet Shop Boys -. Le 10 tracce sono gli indicatori più forti di dove siamo oggi. Come la maggior parte della nostra musica, è molto riflessiva. È stato fantastico lavorare con James Ford, che pensiamo abbia portato nuovi elementi alla nostra musica. I nostri demo sono a volte piuttosto complicati e James ha osato renderci un po’ più minimali, ma anche gli arrangiamenti degli archi sono molto belli. Alcune parti del disco sono piuttosto struggenti ma speriamo che molte siano anche di un certo livello. È un disco di cui siamo molto orgogliosi”.

L’amministratore delegato di Parlophone, Jennifer Ivory, ha aggiunto: “I Pet Shop Boys e Parlophone hanno avuto una collaborazione creativa e di incredibile successo che è durata più di 30 anni, quindi è una sensazione straordinaria averli di nuovo con noi. Uno dei gruppi più innovativi e inventivi del Regno Unito, la loro nuova musica continua a evolversi e a superare i limiti, mentre loro continuano a tracciare la loro strada. Non potremmo essere più felici di lavorare nuovamente con loro in questa nuova ed entusiasmante fase della loro carriera. Parlophone è estremamente orgogliosa di dare il bentornato a Neil e Chris”.