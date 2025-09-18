23.4 C
Pet Carpet Film Festival: Roma celebra il cinema degli animali

Roma si prepara a festeggiare l’ottava edizione del Pet Carpet Film Festival, una manifestazione internazionale dedicata al mondo animale, che si terrà dal 24 al 28 settembre 2025. L’evento celebra anche gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali.

Il festival, ideato dalla giornalista Federica Rinaudo e promosso dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, avrà il patrocinio di diverse istituzioni, tra cui la Camera dei Deputati e la Polizia di Stato. Durante la manifestazione, saranno coinvolti studenti delle scuole e le finali si svolgeranno alla Casa del Cinema il 27 e 28 settembre.

Questa edizione del festival avrà come co-conduttore Don Cosimo Schena, parroco della Chiesa di San Francesco d’Assisi a Brindisi. Don Cosimo è diventato un personaggio conosciuto sui social per i suoi video motivazionali, in particolare contro l’abbandono degli animali, e per l’accoglienza di animali in difficoltà nella sua chiesa.

L’evento è organizzato dall’associazione Pet Carpet con la regia dell’attore Pietro Romano, che intende sottolineare l’importanza di ogni essere vivente attraverso il cinema e l’arte.

