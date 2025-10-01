Pet Carpet Film Festival: celebrazioni nel cuore animale

Si è conclusa l’ottava edizione del Pet Carpet Film Festival, dedicata agli animali, con un evento ricco di emozioni. La manifestazione ha visto come madrina una cagnolina Chihuahua di nome Rosita, che ha catturato l’attenzione insieme all’attrice Paola Barale, sua proprietaria.

Il festival, condotto dalla direttrice artistica Federica Rinaudo e Don Cosimo Schena, ha avuto nel suo programma cortometraggi in arrivo da diverse parti del mondo, tutti carichi di messaggi di fratellanza, inclusione e rispetto per ogni creatura. L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’Assemblea Capitolina e di diverse istituzioni, sottolineando la sua missione di educare e sensibilizzare il pubblico.

In sala, gli animali presenti hanno aggiunto un tocco di affetto, accanto a ospiti come il mago “Super Ale” e il ventriloquo Antonio Diana. Due serate di semifinale e finale hanno visto una giuria di esperti valutare i filmati in concorso, assegnando premi a opere come “Enzo, colui che vede con il cuore”, che ha vinto sia il titolo di Miglior Corto Assoluto sia quello nella categoria Cine Pet. Altri riconoscimenti sono andati a “Lorenzo e Leo” nella categoria Mondo Pet e a “Nico, il cervo ritrovato” nella categoria Docu Pet. Il premio “Una vita a 4 zampe” è stato conferito al cantante Valerio Scanu per il suo impegno verso gli animali.

La giuria comprendeva molte personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Durante il festival, i partecipanti hanno donato cibo per cani e gatti, che sarà distribuito ai rifugi. Questo gesto mette in pratica gli insegnamenti di San Francesco, promuovendo il valore della condivisione e della solidarietà.