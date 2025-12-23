Pet Care a Lucca per animali domestici

Il Comune di Lucca ha prorogato fino al 19 gennaio la scadenza per partecipare al progetto di Pet Care, dedicato al sostegno di anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità che necessitano di supporto nella gestione temporanea dei propri animali domestici. La proroga riguarda l’avviso pubblico rivolto alle realtà interessate a presentare manifestazioni di interesse per la stipula di una convenzione finalizzata al mantenimento e alla prosecuzione dei servizi di Pet Care, confermati dall’amministrazione comunale dopo i risultati positivi ottenuti nel precedente periodo di attuazione.

Il progetto prevede interventi personalizzati a tutela della relazione uomo-animale, che possono includere assistenza temporanea agli animali, supporto nelle cure quotidiane e azioni mirate a favorire il benessere psico-fisico sia delle persone che degli animali coinvolti. Le realtà interessate possono aderire all’avviso pubblicato sul sito online del Comune di Lucca e riservato agli enti del terzo settore. Il progetto rafforza il sistema di welfare locale.