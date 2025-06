Pet Anatomy: Storie di Amore e Cura tra Veterinari e Pet

Pet Anatomy è un docu-reality che offre uno sguardo autentico sulla vita al Policlinico Veterinario Gregorio VII di Roma, un centro d’eccellenza della medicina veterinaria italiana. La serie mette in evidenza non solo interventi e diagnosi, ma anche le relazioni emozionali che si instaurano tra animali, proprietari e veterinari. Ogni episodio racconta storie di vita reale, caratterizzate da persone che affrontano situazioni di emergenza, diagnosi complesse e momenti di gioia, evidenziando i legami speciali tra uomo e animale.

Il Policlinico, recentemente trasferito in una nuova sede con tecnologie avanzate, si pone come punto di riferimento nazionale per la cura degli animali domestici, aprendo le sue porte alle telecamere per il primo piano su un lavoro che spesso rimane nell’ombra. Il Dr. Valerio Di Marzio, Direttore Sanitario, sottolinea l’importanza di condividere le storie dei pazienti e della dedizione del team veterinario, sperando così di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

La serie, disponibile sulla piattaforma RaiPlay dal 13 giugno, è una produzione di Arim Communication per Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

Sinossi degli episodi:

Il destino di Poxie: Poxie, una rottweiler, deve affrontare una potenziale diagnosi di osteosarcoma. Un “teppista” in corsia: Interventi e nuove visite si susseguono mentre la rottweiler è operata. La notte di Lucky: Lucky, un labrador con patologia rara, affronta un complesso intervento. Io e Marley: Marley si sottopone a un intervento per una protesi all’anca. Le tante vite di Kalì: Kalì ritorna in clinica per un nuovo intervento dopo un incidente. Io per te, tu per me: La spondilodiscite colpisce Wendy e la sua padrona, unite dalla stessa condizione. Per amore e per coraggio: Un racconto di come pappagalli hanno cambiato le vite di una famiglia. Un pesce fuor d’acqua: Zuko, un Betta Splendens, viene operato per una massa pericolosa.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ansa.it

