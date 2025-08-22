Pesticidi e animali domestici in Italia: rischi nascosti da conoscere

Un prato ben curato potrebbe nascondere rischi per i nostri animali domestici. I prodotti utilizzati per mantenere il giardino, come erbicidi e pesticidi, possono essere pericolosi per la salute di cani e gatti, un aspetto spesso sottovalutato.

Ricerche condotte dalla Cornell University College of Veterinary Medicine hanno identificato metaboliti di glifosato e altri pesticidi nelle urine dei gatti, suggerendo un’esposizione frequente. Inoltre, uno studio italiano ha trovato residui di sostanze tossiche come DDT e PCB nel tessuto adiposo dei felini, dimostrando che l’esposizione chimica può essere cronica. Nel caso dei cani, alcuni studi statunitensi hanno rivelato un legame tra l’uso di erbicidi e un aumento del rischio di linfoma maligno. Una ricerca pubblicata su Environmental Research ha documentato la presenza di erbicidi nelle urine dei cani anche giorni dopo il contatto con aree trattate.

Il rischio di esposizione non è limitato alla visibilità dei prodotti. Cani e gatti possono contaminarsi camminando sull’erba o leccandosi il pelo, e le sostanze chimiche possono entrare in casa tramite scarpe o vestiti. L’esposizione “passiva” può durare a lungo, specialmente se il terreno non è completamente asciutto. I gatti, essendo più vicini al suolo, e i cani, che amano scavare, sono particolarmente a rischio.

I sintomi di intossicazione variano: nei gatti possono manifestarsi salivazione eccessiva, vomito e irritazioni cutanee; nei cani si possono aggiungere tremori e diarrea. È fondamentale consultare un veterinario alla prima apparizione di questi segni.

Gli esperti segnalano che anche i privati devono prestare attenzione nell’uso dei pesticidi, frequentemente acquistati senza la necessaria preparazione. È consigliabile leggere sempre le etichette e tenere gli animali lontani dalle aree trattate per almeno 24-48 ore, incluso l’uso di prodotti “biologici” o “pet friendly”, che possono comunque risultare pericolosi.