Pessina pronto al ritorno: futuro incerto tra Serie A e B

Il calciomercato estivo della Serie A si prepara a essere ricco di sorprese, con alcuni giocatori chiave sotto i riflettori. Tra questi spicca Matteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza, che sta per rientrare in campo dopo un lungo infortunio.

Pessina ha dovuto affrontare problemi fisici significativi, culminati in un’operazione ai tendini della coscia, che lo hanno tenuto lontano dal campo dal novembre 2024. Nella stagione passata, il Monza ha subito la retrocessione in Serie B e, con l’uscita della famiglia Berlusconi dalla gestione del club, il futuro della squadra rischia di subire ulteriori mutamenti.

Nonostante la situazione complicata, il centrocampista classe 1997, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, ha ancora due anni di contratto con il Monza. La sua importanza nei piani della squadra è indiscutibile, ma il suo nome è circolato anche nel mercato, attirando l’interesse di diverse squadre di Serie A.

Il neo-promosso Sassuolo sembra essere in vantaggio per ingaggiarlo e potrebbe integrarlo nel proprio progetto insieme ad altri nomi di spicco. Tuttavia, anche il Genoa, il Torino e il Cagliari hanno mostrato interesse, discutendo con il suo entourage per valutare eventuali offerte.

La decisione finale spetterà a Pessina, che dovrà ponderare se continuare la sua avventura con il Monza o affrontare una nuova sfida in un’altra squadra. La sua carriera è ancora in fase di sviluppo, e le prossime settimane saranno cruciali per il suo futuro calcistico.