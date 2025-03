PESO PLUMA: Due Concerti in Italia – Dettagli e Biglietti

Arriva per la prima volta in Italia Peso Pluma, il giovane talento messicano, che si esibirà il 19 luglio al Carroponte di Milano e il 20 luglio al Rock in Roma. Con la sua straordinaria capacità di emozionare e far ballare, Peso Pluma rende ogni canzone un’esperienza sonora unica. Originario di Guadalajara, ha saputo fondere corridos tumbados con influenze urban e hip-hop, creando uno stile riconoscibile. Il suo primo grande successo, “El Belicón”, è stato pubblicato nel 2022, accumulando oltre 200 milioni di stream e facendolo entrare nella classifica Billboard Hot Latin Songs. Nel 2023, Peso Pluma conquista la fama mondiale con l’album “GÉNESIS”, che gli vale il suo primo Grammy nella categoria Best Música Mexicana Album. L’album contiene hit come “Lady Gaga” e “PRC”, che superano i 700 milioni di ascolti. Nel 2023 ha dominato le classifiche di streaming, diventando l’artista più ascoltato su YouTube negli Stati Uniti. A giugno 2024, ha pubblicato “ÉXODO”, un album che ha debuttato ai vertici delle classifiche e gli è valso una seconda nomination ai Grammy e la prima ai Latin Grammy. Accompagnato da un tour di successo tra Stati Uniti e Messico, l’artista ha totalizzato oltre 35 date sold out. Il 28 febbraio il singolo “Alley Oop”, con il suo sound inconfondibile, ha ulteriormente consolidato la sua posizione nella musica latina internazionale. Le date del tour in Italia sono: sabato 19 luglio 2025 a Milano e domenica 20 luglio 2025 a Roma.