Pescopennataro e la Bandiera Gialla: Eccellenza Turistica Italiana

Da StraNotizie
Il Comune di Pescopennataro ha ricevuto un importante riconoscimento dall’A.C.T. Italia – Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia, che gli ha conferito la Bandiera Gialla. Questo prestigioso attestato viene assegnato ai Comuni che si distinguono per l’accoglienza e i servizi dedicati al “turismo del movimento”.

Guido Chiari, presidente nazionale di A.C.T. Italia, ha evidenziato come i piccoli Comuni siano il “cuore pulsante della Nazione”, offrendo un’ospitalità autentica basata su tradizioni, paesaggi, cultura e gastronomia tipica. La nota dell’associazione sottolinea l’importanza del turismo come motore economico, invitando le amministrazioni a destinare risorse a progetti che valorizzino natura, sport, cultura e ospitalità. Gli abitanti di questi luoghi sono quindi invitati a raccontare la loro storia e le loro tradizioni.

Con la Bandiera Gialla, Pescopennataro entra a far parte di una rete di Comuni che si impegnano per garantire servizi turistici di qualità e promuovere il territorio. Questo riconoscimento non comporta costi per le amministrazioni, ma favorisce una maggiore collaborazione con l’associazione, con effetti positivi per la promozione e lo sviluppo economico.

La celebrazione ufficiale del riconoscimento avverrà al Salone del Camper di Parma, l’evento principale del settore, a cui parteciperanno tutte le amministrazioni premiate. Chiari ha concluso affermando che l’ingresso di Pescopennataro nella grande famiglia A.C.T. Italia segna un passo significativo per il turismo della zona, auspicando una sinergia tra istituzioni, operatori e cittadini per creare un modello di ospitalità autentico e sostenibile.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
