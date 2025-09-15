Pescaturismo e Dieta Mediterranea: Salute e Sostenibilità in Sardegna

Un Mediterraneo che unisce. Questo è il messaggio emerso nell’evento internazionale tenutosi nella sala congressi di IERFOP, dal titolo “Vivere il Mediterraneo – Pescaturismo e Dieta Mediterranea: esperienze di benessere e salute per uno sviluppo sostenibile”. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti da Sardegna, Sicilia e Algeria, territori con una storia comune e l’obiettivo di sviluppare modelli che valorizzino le comunità costiere e preservino il patrimonio culturale e ambientale.

Grazie a un servizio di traduzione simultanea, le delegazioni hanno potuto comunicare in modo efficace, affrontando temi complessi da una prospettiva internazionale. La presenza di una delegazione algerina ha arricchito l’incontro, trasformandolo in un laboratorio di cooperazione euromediterranea.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Développement du Pescatourisme en Algérie”, promosso da PRISM Impresa Sociale e dalla Fishing Tourism Mediterranean Association. Questo progetto trae spunto da esperienze europee precedenti, contribuendo a creare una rete di competenze e buone pratiche per il pescaturismo, una forma promettente di turismo esperienziale.

Durante la prima sessione, esperti hanno discusso il potenziale del pescaturismo come volano per la Blue Economy e la sua capacità di generare attività turistiche tutto l’anno, sostenere la biodiversità e rafforzare l’identità culturale delle comunità costiere.

La dieta mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO, è stata al centro della seconda parte dell’evento, evidenziando alimenti come cereali integrali, olio d’oliva e pesce azzurro, fondamentali per salute e longevità. Sono stati anche espressi timori riguardo al suo progressivo abbandono.

Il convegno ha sottolineato l’importanza delle reti tra istituzioni e territori, con la sottoscrizione di un protocollo simbolico di cooperazione. Cagliari è così diventata, per un giorno, la capitale di un Mediterraneo sostenibile, puntando a un turismo più consapevole e in grado di generare benessere duraturo.