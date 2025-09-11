Pescaturismo e Dieta Mediterranea: Salute e Sostenibilità in Italia

Il Mediterraneo si prepara ad ospitare un evento internazionale dedicato al pescaturismo, alla dieta mediterranea e allo sviluppo sostenibile. Il 13 settembre 2025, la Sala Congressi IERFOP di Cagliari sarà il palcoscenico per l’incontro titolato “Vivere il Mediterraneo: Pescaturismo e Dieta Mediterranea – Esperienze di Benessere e Salute per uno Sviluppo Sostenibile”. Si prevede la partecipazione di istituzioni, esperti e rappresentanti da Algeria, Sardegna e Sicilia.

L’evento è parte del progetto “Développement du Pescatourisme en Algérie”, patrocinato dalla Delegazione della Commissione Europea in Algeria e da PRISM Impresa Sociale, in collaborazione con la Fishing Tourism Mediterranean Association. Il progetto si ispira a modelli europei di successo come TOURISMED e PESCAVET, mirando a creare reti di collaborazione internazionale per valorizzare le comunità costiere e il loro patrimonio culturale e ambientale.

Il programma inizierà con i saluti del Dott. Franco Cuccureddu, Assessore al Turismo della Regione Sardegna, seguito da un intervento del Dott. Roberto Pili, Presidente di IERFOP. I lavori si articoleranno in due sessioni tematiche coordinate da Claudio Murtas, Presidente dell’Associazione Hippocampus.

La prima sessione si concentrerà sul pescaturismo come leva di sviluppo sostenibile, con interventi di esperti del settore. La seconda sessione esplorerà la dieta mediterranea come modello di benessere, enfatizzando l’importanza delle reti tra istituzioni e associazioni.

Durante l’incontro, sarà firmato un protocollo simbolico di cooperazione euro-mediterranea, mirato a rafforzare le sinergie tra i paesi e promuovere percorsi comuni per uno sviluppo sostenibile. La dieta mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità, è considerata uno dei modelli alimentari più salutari e contribuisce a preservare tradizioni gastronomiche e biodiversità, influenzando positivamente la salute pubblica e l’economia locale.

L’evento si svolgerà il 13 settembre 2025, presso la Sala Congressi IERFOP a Cagliari, con inizio alle ore 14:30.