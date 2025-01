Pescare Show: Rimini e Napoli unite dalla passione per la pesca sportiva

Il 2025 rappresenta un passo avanti per la community della pesca con l’arrivo di Pescare Show, un evento organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) che si svolgerà per la prima volta alla Fiera di Rimini dal 7 al 9 febbraio. Questa manifestazione, dedicata alla pesca sportiva, alla nautica da diporto e alle attività outdoor, occupa quattro padiglioni e offre un’area esperienziale significante, comprendente piscine esterne. L’evento mira a soddisfare la crescente domanda di questo settore, proponendo novità di mercato e partnership di prestigio. Dopo la tappa a Rimini, Pescare Show si trasferirà a Napoli dal 21 al 23 marzo 2025 alla Mostra d’Oltremare.

Il 2025 vedrà anche nuove collaborazioni con organizzazioni rinomate, tra cui FIPSAS e EFFA, unendosi a rapporti già consolidati. Tra le associazioni che si uniscono, ci sono IGFA, Inside Fishing, IFTA e Spey Band, oltre al supporto del Club Nautico di Rimini e di FIPO. La copertura mediatica internazionale sarà garantita da partner come Angling International e Tackle Trade World.

Durante la prima edizione di Rimini, il programma include eventi significativi per gli sport acquatici, come le premiazioni degli AZZURRI FIPSAS il 8 febbraio, che celebreranno gli atleti che hanno ottenuto successi nel 2024. La Federazione avrà più di 300 atleti presenti con un totale di 318 medaglie conquistate in vari campionati. Inoltre, ci saranno premiazioni per il trofeo Amo d’Oro FIPO, riguardanti i pescatori di mare e acque interne.

Pescare Show offrirà una panoramica più ricca, con novità su attrezzatura, abbigliamento outdoor e innovazioni nel settore della nautica. Sarà presente anche un’area dedicata ai viaggi di pesca, con agenzie e lodge che presenteranno destinazioni accattivanti. In aggiunta, l’evento prevede molte attività pratiche e immersive, talk e convegni con ospiti speciali e influencer.

Pescare Show ritornerà a Napoli su richiesta del pubblico da venerdì 21 a domenica 23 marzo 2024, confermando la sua importanza per gli appassionati del Centro e Sud Italia. Quest’edizione offrirà anche un’area per la nautica da diporto, focalizzandosi su innovazioni di mercato e opportunità di formazione, grazie alla collaborazione con la Regione Campania.