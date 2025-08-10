Pescara vince in Coppa Italia: 1-0 contro il Rimini

Il Pescara avanza nel turno preliminare di Coppa Italia, grazie a una vittoria di misura sul Rimini. Il match si è concluso 1-0, con un gol decisivo di Valzania realizzato nel finale del primo tempo.

La sfida si è disputata allo stadio Adriatico-Cornacchia, richiamando l’entusiasmo dei tifosi dopo il successo della passata stagione, che ha portato il Pescara alla promozione in Serie B. Contrariamente agli ospiti, il Rimini sta affrontando una profonda crisi societaria, che potrebbe complicare ulteriormente il loro cammino.

Entrambe le formazioni hanno presentato formazioni con tre difensori. Il Pescara, guidato dall’allenatore Vivarini, ha schierato Desplanches in porta, con supporto difensivo di Brosco, Corbo e Letizia. Il Rimini, sotto la direzione di D’Alesio, ha optato per un modulo con cinque centrocampisti.

Il match è iniziato con un predominio territoriale del Pescara, che però ha faticato a tradurre il possesso in occasioni concrete. Nonostante alcune buone fasi di gioco, come un tiro di Merola parato da Bagli, il primo tempo è rimasto avaro di gol fino al 43′, quando Valzania ha sbloccato il risultato.

Nel secondo tempo, il Pescara ha cercato di gestire il vantaggio, con sostituzioni strategiche e diverse occasioni di raddoppio, mentre il Rimini ha tentato di reagire, ma non è riuscito a concretizzare le opportunità. La partita si è conclusa con il Pescara che ha mantenuto il punteggio, permettendo ai biancazzurri di accedere al turno successivo, dove affronteranno il Parma.