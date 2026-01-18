Pescara: Pettinari lancia campagna elettorale

Il candidato sindaco civico di Pescara, Domenico Pettinari, ha avviato la campagna elettorale presentando le linee programmatiche in vista del voto parziale dell’8 e 9 marzo. I temi trattati spaziano dalla salvaguardia dell’ambiente e del territorio al decoro urbano, dal commercio al turismo, fino a infrastrutture, viabilità, mare e montagna, giovani, anziani, fasce deboli, aree verdi, rifiuti, urbanistica, sport, sicurezza e sanità.

In una conferenza stampa, Pettinari, insieme al consigliere Massimiliano Di Pillo, ha ricordato l’attività svolta negli anni di opposizione, definita dura e costante, con iniziative su diverse tematiche cittadine e la presentazione di esposti alla Procura relativi a incarichi, appalti e procedure amministrative.

Pettinari ha sottolineato che durante la campagna elettorale la priorità sarà l’incontro diretto con i cittadini per ascoltare le richieste e individuare soluzioni condivise. In caso di elezione, l’obiettivo è avviare subito il lavoro amministrativo, sostenendo che la squadra che lo affianca rappresenta una risposta ai problemi della città. Il voto parziale interesserà 23 delle 170 sezioni cittadine dopo la sentenza del Consiglio di Stato.