13.4 C
Roma
domenica – 14 Dicembre 2025
Attualità

Pescara cerca vittoria contro Frosinone

Da stranotizie
Pescara cerca vittoria contro Frosinone

Il Pescara, alla ricerca della seconda vittoria stagionale, affronterà una gara difficile contro la capolista Frosinone all’Adriatico. Nonostante la difficile situazione, in terra d’Abruzzo non si respira aria di rassegnazione. Il tecnico Giorgio Gorgone afferma che la sua squadra è molto motivata e pronta a sfidare gli avversari, anche se consapevole della loro forza nell’uno contro uno.

Gorgone esprime rammarico per il pareggio di Bari e sottolinea l’importanza delle prossime tre gare. La squadra sarà nuovamente senza alcuni giocatori importanti come Olzer, Tsadjout, Merola, Oliveri, Kraja, Giannini e Pellacani. Si prevedono circa 7mila spettatori sugli spalti, con il settore ospiti esaurito da oltre 700 tifosi della squadra laziale.

Articolo precedente
Marie e Momo: Episodio 38, La Nuova Avventura
Articolo successivo
Custodia iPhone 17 Pro 6.3″ MagSafe
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.