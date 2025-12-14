Pescara cerca vittoria contro Frosinone

Il Pescara, alla ricerca della seconda vittoria stagionale, affronterà una gara difficile contro la capolista Frosinone all’Adriatico. Nonostante la difficile situazione, in terra d’Abruzzo non si respira aria di rassegnazione. Il tecnico Giorgio Gorgone afferma che la sua squadra è molto motivata e pronta a sfidare gli avversari, anche se consapevole della loro forza nell’uno contro uno.

Gorgone esprime rammarico per il pareggio di Bari e sottolinea l’importanza delle prossime tre gare. La squadra sarà nuovamente senza alcuni giocatori importanti come Olzer, Tsadjout, Merola, Oliveri, Kraja, Giannini e Pellacani. Si prevedono circa 7mila spettatori sugli spalti, con il settore ospiti esaurito da oltre 700 tifosi della squadra laziale.