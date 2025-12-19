12.5 C
Da stranotizie
Pescara CalcioMidseason Awards

La Pescara Calcio ha reso noto il contenuto di un comunicato stampa pubblicato sul proprio portale web. L’evento “Midseason Awards”, organizzato dalla testata giornalistica Sport Abruzzo, si è svolto nella cornice de L’Isola di Zeta, locale di Dino Zampacorta a Santa Teresa di Spoltore.
Durante la serata, Veronica Di Giovanni ha consegnato il riconoscimento al calciatore Matteo Dagasso, che si è distinto per rendimento, personalità e identità, incarnando i valori del club.
Tra gli ospiti presenti alla serata vi erano l’ex calciatore della Pescara Marco Pomante, ora alla guida del Teramo, e rappresentanti della società Pineto Calcio.
Il direttore di Abruzzo Sport, Giovanni Sidoni, ha fatto gli onori di casa e firmato l’evento, che ha visto la partecipazione di giornalisti e rappresentanti di diverse realtà della Regione.
Il comunicato stampa è stato divulgato alle ore 23 sul canale web istituzionale della Pescara Calcio.

