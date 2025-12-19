Pescara CalcioMidseason Awards

La Pescara Calcio ha reso noto il contenuto di un comunicato stampa pubblicato sul proprio portale web. L’evento “Midseason Awards”, organizzato dalla testata giornalistica Sport Abruzzo, si è svolto nella cornice de L’Isola di Zeta, locale di Dino Zampacorta a Santa Teresa di Spoltore.
Durante la serata, Veronica Di Giovanni ha consegnato il riconoscimento al calciatore Matteo Dagasso, che si è distinto per rendimento, personalità e identità, incarnando i valori del club.
Tra gli ospiti presenti alla serata vi erano l’ex calciatore della Pescara Marco Pomante, ora alla guida del Teramo, e rappresentanti della società Pineto Calcio.
Il direttore di Abruzzo Sport, Giovanni Sidoni, ha fatto gli onori di casa e firmato l’evento, che ha visto la partecipazione di giornalisti e rappresentanti di diverse realtà della Regione.
Il comunicato stampa è stato divulgato alle ore 23 sul canale web istituzionale della Pescara Calcio.
Midseason Awards
