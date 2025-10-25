20.1 C
Pescara: Aumento del Turismo e Attrattività Crescente

Pescara: Aumento del Turismo e Attrattività Crescente

Nei primi otto mesi del 2025, le presenze turistiche a Pescara hanno raggiunto 487.613, un aumento del 22% rispetto al 2022 e del 153% rispetto al 2019, quando si contavano 295.196 turisti. I dati, presentati in una conferenza stampa, dimostrano che Pescara è una città sempre più attrattiva, anche per i visitatori stranieri, che sono stati 175.455, in crescita del 3,65% rispetto all’anno precedente. I turisti italiani, invece, sono stati 312.158, con un incremento di 39.941 unità rispetto al 2024, pari al 15%.

Nel 2019, negli stessi otto mesi, gli arrivi erano stati 106.715, mentre nel 2024 avevano raggiunto 91.583. Nel 2025, gli arrivi sono stati 118.363, segnando un incremento dell’11% rispetto al 2019 e del 29% rispetto al 2024.

La maggior parte dei turisti stranieri proviene da Germania, Polonia, Stati Uniti, Romania, Francia, Regno Unito, Belgio, Canada, Svizzera, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Lituania. Tra i turisti italiani, le regioni di provenienza più comuni sono Lazio, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Emilia Romagna, Campania, Veneto, Piemonte, Toscana e Marche.

