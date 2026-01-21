Pesca sostenibile a Fano

A Fano è stato presentato il risultato della ricerca finale del progetto “Ecovongola”, condotto dal professor Roberto Gramolini sulla flottiglia delle vongolare del dipartimento di Pesaro e Urbino che fa riferimento al porto di Fano. Lo studio ha verificato analiticamente tutti i dati che potessero documentare l’impatto ambientale dello sforzo di pesca sul fondo del mare.

La verifica analitica ha espresso dati che smentiscono la convinzione che le vongolare, prelevando le vongole dal fondo del mare, ne distruggano l’ambiente e la biodiversità. I dati raccolti dimostrano che i pescatori hanno interesse a mantenere l’equilibrio tra lo sforzo di pesca e le condizioni ambientali per favorire la riproduzione del prodotto. La presentazione della ricerca è stata introdotta dal presidente dell’associazione Tonino Giardini.

Il professor Gramolini ha rilevato che l’attività di pesca viene svolta per non più di 120 giorni all’anno, con tempi di pesca effettiva pari mediamente a 56 minuti e 128 minuti di navigazione. Inoltre, le imbarcazioni in 4 mesi di attività riescono a operare soltanto su 4 chilometri quadrati di mare. La quantità di CO2 prodotta è anche compatibile, con emissioni totali mensili per singola imbarcazione che oscillano tra lo 0,5 e 3 tonnellate.

Un elemento rilevante emerso dall’analisi riguarda l’intensità emissiva specifica, ovvero il rapporto di chilogrammi di CO2 per chilogrammi di vongole prodotte. I valori medi dimostrano che la pesca delle vongole si colloca in un intervallo di sostenibilità climatica del tutto paragonabile e in alcuni casi perfino migliore rispetto a numerosi prodotti agricoli europei. Il progetto ha ricevuto il plauso dell’assessore comunale alle attività produttive Alberto Santorelli.