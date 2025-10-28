12.5 C
Perugia si afferma tra le città intelligenti del Centro Italia

Perugia continua il suo percorso verso la modernità e la qualità urbana, posizionandosi tra le prime cinque città del Centro Italia secondo il City Vision Score 2025, redatto dal Sole 24 Ore con la collaborazione di Blum e Prokalos. Questo risultato rappresenta un progresso significativo nell’ambito dell’innovazione, collocando Perugia accanto a città come Firenze, Prato e Roma, e testimoniando l’impegno dell’amministrazione comunale nella fusione di sviluppo tecnologico, sostenibilità e qualità della vita.

L’indagine valuta l’intelligenza urbana su una scala da 10 a 100, considerando trenta indicatori suddivisi in sei dimensioni: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility e smart people. I risultati evidenziano una straordinaria vitalità nel Centro Italia, con un numero di comuni nelle prime 200 posizioni nettamente aumentato. A livello nazionale, Bologna si attesta in cima alla classifica, seguita da altre città del Nordest, mentre Milano scende al 39° posto. Un dato rilevante è la continua crescita di città come Perugia, in grado di integrare servizi di prossimità, digitalizzazione amministrativa e infrastrutture intelligenti.

L’assessore all’Innovazione, Andrea Stafisso, sottolinea che questo riconoscimento conferma la validità del percorso intrapreso. Ha evidenziato come una città smart non sia solo digitale, ma un contesto in cui innovazione, sostenibilità e benessere dei cittadini si intersecano. La città sta costruendo un modello di sviluppo che promuove inclusione tecnologica, mobilità sostenibile ed efficienza dei servizi pubblici. La crescita di Perugia nel ranking è collegata ai progetti di smart governance, al miglioramento dei servizi digitali comunali, alla diffusione della sensoristica e alla rete di videosorveglianza intelligente.

