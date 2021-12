Sorpreso dai carabinieri mentre palpeggiava il sedere di una 18enne che camminava sulla stessa strada, è stato arrestato. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri a Perugia. Il ragazzo, un 28enne straniero emulo del tifoso che a Empoli ha toccato in diretta la giornalista collegata con lo studio per il dopo-partita, è stato fermato da un passante intervenuto in soccorso della vittima e dai militari che lo hanno portato nella caserma di via Ruggia con l’accusa di violenza sessuale.

La ragazza, appena subita la molestia, si è bloccata attonita cercando con lo sguardo quello di qualche passante che intervenisse in suo aiuto. E’ una studentessa fuori sede, tranquillizzata dai carabinieri che hanno raccolto la sua denuncia.