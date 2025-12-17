Perugia-Osaka nel Mondiale per Club di volley

Nel cammino del Mondiale per Club di volley maschile non c’è tempo per prendere fiato. La seconda giornata della fase a gironi mette subito sul tavolo una sfida dal peso specifico enorme: Sir Sicoma Monini Perugia contro Osaka Bluteon, appuntamento fissato a Belém, in Brasile, alle 17.30 italiane, in un match che potrebbe già chiarire gli equilibri del girone B e avvicinare una delle due formazioni al traguardo della semifinale.

Dopo una giornata inaugurale utile soprattutto per ambientarsi nel contesto brasiliano, il confronto tra umbri e giapponesi rappresenta un vero e proprio esame di maturità. Inserita nello stesso raggruppamento dei campioni in carica del Sada Cruzeiro e dei libici dello Swehly Sports Club, Perugia sa bene che ogni partita assume un valore strategico. Superato l’impegno iniziale, la gara contro Osaka diventa uno snodo diretto nella corsa alle prime due posizioni, considerando l’elevato livello complessivo del girone e la forza dei brasiliani padroni di casa.

La squadra guidata da Angelo Lorenzetti si presenta all’appuntamento con credenziali solide. Il percorso stagionale racconta di una Perugia continua, concreta e difficilissima da affrontare. In Superlega gli umbri occupano la vetta della classifica con 29 punti, frutto di dieci successi in dodici partite, mentre in Champions League hanno già dimostrato affidabilità superando Praga. Il valore del roster è noto: la regia illuminata di Simone Giannelli, la potenza e la verticalità di Wassim Ben Tara, la qualità e l’equilibrio delle bande con Plotnytskyi, Semeniuk e Ishikawa, un reparto centrali completo e fisico con Loser, Solé e Russo, e la garanzia difensiva di Massimo Colaci.

Di fronte, però, c’è un’Osaka Bluteon tutt’altro che comprimaria. La formazione nipponica arriva in Brasile forte di un rendimento eccellente in patria: seconda nella SV.League con 13 vittorie su 14 gare, a pari record con i Suntory Sunbirds, e reduce da una lunga serie di prestazioni convincenti. Il progetto tecnico di Tuomas Sammelvuo si fonda su intensità, organizzazione e una pallavolo estremamente moderna, capace di coniugare ritmo elevato e grande disciplina tattica. Il fulcro del gioco giapponese è la diagonale principale. Antoine Brizard, regista di caratura mondiale e profondo conoscitore del volley italiano, garantisce velocità di esecuzione e ampiezza di soluzioni.

Il fischio d’inizio è in programma all’Arena Guilherme Paraense Manguerinho di Belem alle 17.30 di mercoledì. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn e VBTV. OA Sport fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Osaka Bluteon.