Perugia in Champions League: sorteggio e sfide europee

L’approccio alla nuova stagione della CEV Champions League 2026 si sta intensificando, con il sorteggio della fase a gironi previsto per martedì 15 luglio alle ore 12, che si svolgerà presso l’European Broadcasting Centre di Lussemburgo. La Sir Sicoma Monini Perugia si prepara a conoscere le sue avversarie, dopo aver conquistato il titolo il 18 maggio scorso a Łódź.

Ventiquattro squadre parteciperanno al sorteggio: diciotto di esse si sono qualificate direttamente, mentre due arriveranno dai turni preliminari che inizieranno il 21 ottobre. Le formazioni verranno suddivise in cinque gruppi da quattro squadre, ciascuna proveniente da una fascia di merito stabilita in base ai risultati delle ultime tre edizioni.

Le squadre di prima fascia comprendono le italiane Trentino Itas e Cucine Lube Civitanova, insieme a club polacchi e tedeschi. Perugia, detentrice del titolo ma non testa di serie, è stata inserita nella seconda fascia, condividendo il gruppo con il PGE Projekt Warszawa, SVG Lüneburg, Ziraat Bankkart Ankara e Galatasaray Istanbul. Nella terza fascia si trovano anche squadre belghe e francesi, mentre la quarta fascia include le formazioni di Halkbank Ankara e Asseco Resovia Rzeszow.

Il nuovo posizionamento richiederà a Perugia un approccio strategico differente per affrontare avversari di alto livello sin dalle prime fasi del torneo. La Champions League 2026 si preannuncia particolarmente competitiva, con squadre polacche e turche che si sono ulteriormente rinforzate. La Final Four è fissata per il 16 e 17 maggio 2026, in una sede da definire, e gli appassionati potranno seguire il sorteggio in diretta streaming sui canali ufficiali della CEV.