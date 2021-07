PERUGIA – Nella piccola chiesa allestita nel suo appartamento ci sono poche sedie, ma posto per tutti. “Se siamo tanti celebro messa in giardino”, spiega Luca Ceccarelli, 48enne perugino, ex prete cattolico della diocesi di Terni che tredici anni fa ha fatto i conti col desiderio di condividere la vita con un compagno e ha abbandonato l’abito talare e la Chiesa cattolica.

Ma il suo rapporto con Dio continua su una nuova strada, al fianco di Maria Vittoria Longhitano, la prima donna vescovo in Italia, nella Inclusive anglican episcopal church, chiesa della tradizione anglicana, con lo sguardo rivolto al cattolicesimo, che non obbliga i sacerdoti al celibato.